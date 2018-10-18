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YPG’nin Üst Düzey Yöneticisinin Korumasına 6 Yıl Hapis

Kayseri’de PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün eylemlerinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda tutuklanan ve Suriye’de terör örgütünün silahlı eylemlerine katıldığı ve YPG’li üst düzey yöneticinin yakın korumasına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

YPG’nin Üst Düzey Yöneticisinin Korumasına 6 Yıl Hapis

31 Ağustos’ta Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak yaptığı operasyon ile PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütü adına Suriye’de silahlı eylemlerde faaliyet gösteren ve terör örgütü içinde Suriye’de Şeyh Maksut bölgesinde faaliyet gösteren Garo isimli üst düzey yöneticinin yakın koruması olan Suriye uyruklu kod adı Mihyar Serdar olan Muhammed D. yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının 2016 yılında illegal yollarla Türkiye’ye girdiği öğrenildi. Şüpheli, Emniyet’teki sorgusunun ardından Adli Tıp’tan alınan sağlık raporu ile Adliye’ye sevk edildi. Adliye’de nöbetçi mahkemeye sevk edilen Suriye uyruklu kod adı Mihyar Serdar olan Muhammed D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Muhammed D. ve avukatı hazır bulundu.

23 yaşında tutuklu sanık Muhammed D., “2105 yılında ülkemizde çıkan iç savaş sonrası yaşam ve çalışma şartlarımız kayboldu. İşsizdim ve paraya ihtiyacım vardı. Ebu Muhammed isimli bir şahsın tavsiyesi ile bir örgüt ile aylığı 115 Suriye parası ile çalışmaya başladım. Bu örgüt ÖSO saflarında bulunuyordu. Rejim kuvvetleri ortak düşman görüldüğü için YPG ile yan yana savaşılırdı. Herkes ayrı birliklerdi. Bana kalaşnikof marka silah verildi. İki ay kadar durdum ama hiç çatışmaya girmedim. Beni giydiğim formada YPG amblemi yoktu. Ebu Muhammed’e kendisinin YPG’li olup olmadığını sordum ama hayır cevabı verdi. Onun elbisesinde YPG amblemi vardı. Onun emir ve komutasında iki ay silah taşıdım. Ne Türkiye’ye, ne de Esed’e karşı savaşmadım. Son aylığımı vermediği için silahı teslim edip, kaçak yollarla Hatay üzerinden Türkiye’ye giriş yaptım” diye konuştu.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanığa ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
 

İHA

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