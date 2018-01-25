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Yurt dışına ilaç götürmek isterken yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü tarafından Kayseri merkezli İstanbul, Antalya, Gaziantep ve Yozgat’ta FETÖ/PDY operasyonu yapıldı. Kayseri’deki operasyonda A.S. isimli kişi yurt dışındaki özel hastanelere ilaç götürmeye hazırlanırken yakalandı.

Yurt dışına ilaç götürmek isterken yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında sabah saatlerinde Kayseri merkezli olmak üzere İstanbul, Antalya, Gaziantep ve Yozgat illerinde 6 şahsa karşı yapılan eş zamanlı operasyonda, toplam 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İki şahsın yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
Yakalanan şahıslar arasında bulunan emekli olduğu anlaşılan A.S. isimli şahsın imamet ettiği ev ile aynı şahsa ait bir bağ evinde yapılan aramalarda FETÖ/PDY terör örgütünün yurt dışında bulunan özel hastanelerine götürülmek üzere hazırlanan çok sayıda ilaç ve yine örgüt lideri tarafından yazılan kitaplar ve örgüte ait dergi ve yayınlar ele geçirildi.
Yapılan aramalarda dijital materyallere ve dokümanlara el konuldu. Yetkililer gözaltına alınan şahıslar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.
Kayseri'den yurt dışına ilaç götürmek isterken yakalanarak  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirilen A.S., basın mensuplarına, "Helal para kazanın" diye bağırdı
İHA
 
 
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