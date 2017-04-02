Yurt dışındaki vatandaşların banka hesaplarını boşaltılmış

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süren takip ve çalışmalar neticesinde emekli K.G., HDP Kayseri İl Başkanının oğlu Ö.M., C.Ş., banka görevlisi Ö.A. ve E.C. hakkında 'Bankacılık Kanunu'na muhalefet', 'bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla nitelikli hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' suçlarından tahkikat başlatıldı. Düzenlenen operasyonla E.C. isimli şahıs Ankara'da, diğer şahıslar ise Kayseri'de yakalanarak gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şahısların yurt dışında yaşayan vatandaşların kazandıkları tüm birikimlerini yatırmış oldukları çeşitli hesapları (vadeli, vadesiz, tasarruf vb.) güvenlik önlemlerini atlatarak ve sahte belgelerle kendi hesapları üzerinden transfer etmek suretiyle boşaltıp, ayrıca aralarında transferler gerçekleştirmek suretiyle menfaat temin edip 'zimmet' suçu işledikleri kaydedildi. Suçun açığa çıkmasını engelleyici tedbirler alınarak ortalama 700 bin TL transfer gerçekleştirildiği belirlendi. Ayrıca çalınan paralarla Kayseri'de lüks rezidanslarda konaklayan, ortalama geliri olan insanların kullanamayacağı son model otomobiller satın alarak kiralayan şahısların lüks bir yaşantı içerisinde oldukları tespit edildi.



aranın tamamına yakınının şüpheliler tarafından harcandığı belirlendi. Şahıslardan ele geçirilen çok sayıda suça konu materyallerin incelendiği bildirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye çıkarılan 5 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.