Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yüzüne hasta maskesi taktı, 5 bin TL çaldı

Kayseri'de yüzüne hasta maskesi takan bir zanlı, market sahibinin dalgınlığından faydalanarak kasadan 5 bin TL para çaldı. Hırsızın para çaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Bulvarı üzerinde bulunan markete yüzünde hasta maskesi ile giren 25 yaşındaki M.G., market sahibinin dalgınlığından faydalanarak tezgahın arkasına geçti. Yazar kasadan 5 bin TL para çalan M.G. marketten çıkarak uzaklaştı.

Kasada paranın eksik olmasından şüphelenen market sahibi, güvenlik kamera kayıtlarını inceledikten sonra polis ekiplerine haber verdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında eşkali belirlenen M.G. yapılan operasyonla yakalandı. Hakkındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.G. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerAsayişHırsızlıkMARKET
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.