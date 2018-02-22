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Zabıtadan merdiven altı işletmelere denetim 

Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin, halk sağlığını tehdit eden merdiven altı üretim yapan gıda işletmeleri ve seyyar satıcılara dair yaptığı denetimlerde, seyyar satıcılık yapan 190 kişiye müdahale edildi.

Zabıtadan merdiven altı işletmelere denetim 
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinasyonunda Büyükşehir, Kocasinan ve Melikgazi Belediyeleri ile Emniyet Müdürlüğü’nden polis memurlarının katılımıyla oluşturulan 11 kişilik Seyyar Satıcılarla Mücadele Ekibi denetimlerine aralıksız devam ediyor. Son 1 buçuk ayda yapılan denetimlerde; şehir merkezini, mahalle aralarını ve cami önlerini ticarethaneye dönüştüren, kayıt dışı satış yapan, market önlerini pazar yerine çevirerek haksız rekabete neden olan, halkın sağlığını tehdit eden ve görsel kirlilik yaratan 190 adet her türden seyyar satıcıya Kayseri Büyükşehir Belediyesinin ilgili yönetmeliği gereği müdahale edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin halkın sağlığını tehdit eden ve toplumun huzurunu bozan seyyar satıcılarla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

İHA
 
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