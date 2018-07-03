Zanlı polisten 33 gün kaçabildi

33 gün süren titiz çalışmada Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri iki yüz elli kamera görüntüsünü dakika dakika izlediler, yedi yüz seksen aracı tek tek araştırdılar. Yavuz Selim Mahallesi’ndeki tüm evler incelendi ve sonuçta 33 gün önce aracıyla yaptığı kazada iki kişinin ölümünüe sebep olan O.S. kaldığı evde yapılan baskın ile yakalandı. Zanlının cezaevi firarisi olduğu ve kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasının bulunduğu belirtildi. Osman Kavuncu Mahallesi Hasan Tahsin Bulvası’nda 18 gün önce meydana gelen kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 1988 doğumlu Gonca Tekin ve 2003 doğumlu Ebubekir Tekin siyah Auidi marka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Zanlı O.S. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince ifadesinin alınmasının ardından cezaevine götürüldü.

