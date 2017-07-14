Zehir taciri 4 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak suçundan 8 kişi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. Yapılan çalışmalarda E.Y.(25), E.Y.( 19), S.K.(27) ve H.B.(30)'nin uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Şahısların evlerinde ve üst aramalarında 2.60 gram gelen uyuşturucu maddelerden esrar maddesi, 2.30 gram gelen uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi, 2 adet extacy hap, bir adet tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 6 adet fişek ele geçirildiği kaydedildi.

Yetkililer gözaltına alınan zanlılar hakkında işlem başlatıldığını bildirdi.

İHA