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Zehir taciri “İçeride beş vakit namaza başladım”

Kayseri’de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklanan sanığa ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin TL adli para cezası verildi. Sanık duruşmada, “Cezaevinde beş vakit namaza başladım, artık abdestli, namazlıyım” diyerek beraatını istedi.

Zehir taciri “İçeride beş vakit namaza başladım”

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık H.Ç. ile avukatı hazır bulundu. ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklu yargılanan H.Ç., duruşmada üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben kullanıcıydım, cezaevinde namaza başladım. Artık abdestli, namazlıyım. Bu süre içerisinde beş vakit namaz kılıyorum. Dışarı çıkarsam eğer Kayseri’de durmayacağım, öğretimime Balıkesir’de devam edeceğim. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık H.Ç.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan 10 yıl 5 ay hapis, 20 bin TL adli para cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
 

İHA

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