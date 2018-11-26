Zehir Taciri Kadına 10 Yıl Hapis

6 Nisan 2018’de Talas Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak’ta saat:23.55 sıralarında meydana gelen olayda, Emniyet ekipleri fiziki ve teknik takibe aldıkları N.G.’nin, M.K. ve M.K. isimli şahıslarla buluştuğunu tespit etti. İki şahsı yakalayan polis ekipleri, M.K.’den 4 gram, diğer M.K. isimli şahıstan da 0.30 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliler uyuşturucu maddeyi N.G. isimli kadından aldıklarını ifade ettiler. Polis ekiplerince yakalanan ve üzerinde gizlenmiş alüminyum folyoya sarılı şekilde 0.35 gram bonzai ile yakalanan N.G., hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan işlem başlatıldı.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık N.G.(26) ile avukatı hazır bulundu.



Tutuksuz sanık N.G., mahkemede “Ev hanımıyım, 1 yaşında çocuğum var. Kesinlikle uyuşturucu madde satmadım, Sadece kullanıyordum ama bu olaydan sonra onu da bıraktım” dedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık N.G.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası verse de, sanığın 1 yaşındaki bebeği olması ve istinaf ile Yargıtay süreci göz önünde bulundurularak sanık kadını tutuklamadı.

