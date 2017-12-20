Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Zehir taciri ‘pişmanım’ dedi, mahkeme acımadı

Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve mahkemede suçunu itiraf ederek pişman olduğunu söyleyen sanığa 10 yıl hapis, 2 bin 400 TL adli para cezası verildi.

Zehir taciri ‘pişmanım’ dedi, mahkeme acımadı
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık O.D. ile avukatı hazır bulundu.
Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan 23 yaşındaki sanık O.D. suçunu kabul ederek, ‘Pişmanım’ dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık O.D.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 10 yıl hapis, 2 bin 400 TL adli para cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.