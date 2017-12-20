Zehir taciri ‘pişmanım’ dedi, mahkeme acımadı

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık O.D. ile avukatı hazır bulundu.
Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan 23 yaşındaki sanık O.D. suçunu kabul ederek, ‘Pişmanım’ dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık O.D.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 10 yıl hapis, 2 bin 400 TL adli para cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan 23 yaşındaki sanık O.D. suçunu kabul ederek, ‘Pişmanım’ dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık O.D.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 10 yıl hapis, 2 bin 400 TL adli para cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.