Zehir taciri ‘pişmanım’ dedi, mahkeme acımadı

Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve mahkemede suçunu itiraf ederek pişman olduğunu söyleyen sanığa 10 yıl hapis, 2 bin 400 TL adli para cezası verildi.

20 Aralık 2017 Çarşamba 11:36