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Zehir tacirine 12 yıl 6 ay hapis

Kayseri’de 9 gram bonzai ile yakalanan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 45 yaşındaki sanık, 12 yıl 6 ay hapse mahkum oldu.

Zehir tacirine 12 yıl 6 ay hapis
6 Temmuz’da il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 6 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu ticareti yapmaktan işlem yapıldı. Şahısların ikametinde ve üzerlerinde yapılan aramada daralı ağırlığı 9 gram gelen uyuşturucu maddelerden cannabinoid (bonzai) ele geçirilirken V.Ö. (45) isimli şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık V.Ö. ile avukatı hazır bulundu.
V.Ö. mahkemede, üzerine atılı suçlamaları reddederek beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık V.Ö.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

İHA

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