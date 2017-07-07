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Zehir tacirine 12.5 yıl hapis

Kayseri'de polis ekiplerinden kaçan ve kovalamaca sonrası aracında fermuarlı kalemlik içerisinde gizlenmiş 8.91 gram eroin ile yakalanan araç sürücüsüne yargılama sonrası 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Zehir tacirine 12.5 yıl hapis
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erkilet Bulvarı'nda 14 Ocak saat:2130 sıralarında B.Ç. ve A.H.'nin bulunduğu 38 FF 707 plakalı araçta arama yapmaya başladı. Bu sırada araç sürücüsü B.Ç. (35), otomobili çalıştırarak, olay yerinden kaçtı, izini kaybettirmeye çalışan B.Ç., daha sonra polis ekiplerince yakalandı. Araçta tekrar yapılan aramada fermuarlı kalemlik içerisinde gizlenmiş 8.91 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık B.Ç. (35) ile avukatı hazır bulundu.
B.Ç., üzerine atılı uyuşturucu ticareti suçunu işlemediğini, kullanıcı olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık B.Ç.'ye, 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ,bin 500 TL adli para cezası verdi.
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