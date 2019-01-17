Zehir Tacirine 8 Yıl Hapis

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2 Kasım’da Kocasinan ilçesinde yaptığı operasyonda 50 gram metamfetamin ve 10 gram eroin ile yakalanan şüpheli İ.K. ile kadın H.Y. yakalandı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan iki şüpheli de tutuklandı.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık İ.K. ile başka suçtan tutuklu kadın sanık H.Y. ve avukatları hazır bulundu.

Karar verileceği uyarısı ile son sözleri sorulan iki tutuklu sanık da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

