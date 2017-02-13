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ZEHiR TACiRLERi TUTUKLANDI

Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Ekiplerinin narkotik köpeği Sedef ile yaptıkları aramalarda, yedek lastiğin içinden 5 kilo esrar ele geçirdiği olayla ilgili olarak gözaltına alınan iki zehir taciri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

ZEHiR TACiRLERi TUTUKLANDI
Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kayseri-Malatya karayolunda durdurdukları bir araçta, narkotik köpeği Sedef'in yardımı ile arama yapılmıştı. Yapılan aramalarda, aracın yedek lastiğinin içine gizlenmiş vaziyette 5 kilo esrar maddesi ele geçirilmişti. Araçta bulunan S.Ç. ve C.F. yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında işlem başlatılmıştı. Yapılan işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA

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