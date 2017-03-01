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Zehir tacirleri yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, torbacılara uyuşturucu temin ettikleri belirlenen iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Zehir tacirleri yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde kullananlara ve torbacılara uyuşturucu temin ettikleri belirlenen H.İ.Ö. ve K.A.'nın yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Zanlıların üst ve ev aramalarında 600 gram esrar maddesinin ele geçirildiği öğrenilirken, haklarında işlem başlatıldığı bildirildi.

İHA

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