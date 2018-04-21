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Zehir tacirleri yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapan 6 kişi yakalandı.

Zehir tacirleri yakalandı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, E.Ş. (28), U.T. (27), İ.T. (23), Ö.E. (54), S.Ç. (39) ve M.Ş. (28) yakalandı. Yakalanan şahıslarda yapılan üst, araç ve ev aramalarında satışa hazır vaziyette paketlenmiş 5 parça halinde 30.25 gr metamfetamin maddesi, parça halinde 1.66 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait toplam 20 adet fişek, 3 parça halinde 6.74 gr esrar maddesi, 2 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Şahıslara, uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapılarak gözaltına alındı. 

İHA

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