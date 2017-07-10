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Zehir tacirlerine ceza yağdı

Kayseri'de 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklu yargılanan 7 sanığa, 6 ila 10 yıl arası olmak üzere toplam 58 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Zehir tacirlerine ceza yağdı
Aralık 2016'da çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, çok sayıda bonzai, metamfetamin, sentetik hap ve hassas terazi buldu. Yapılan çalışmalar neticesinde gözaltına alınan şüpheliler Y.A., K.Ö., O.T., A.K., Ş.Y., T.K. ve Ö.M.Ö. 'uyuşturucu ticareti'nden tutuklandılar.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar Y.A., K.Ö., O.T., A.K., Ş.Y., T.K. ve Ö.M.Ö. ile avukatları hazır bulunurken, tutuksuz sanık H.G.E. ise duruşmaya katılmadı.
Tutuklu sanık Ş.Y., mahkemede "Uyuşturucu içtim de, sattım da. Benimle samimi oldukları için arkadaşlarım benim yüzümden ceza alacaklar. K.Ö., A.K. ve Y.A. sırf benimle konuştukları için ceza almasınlar. Benim vicdanım buna el vermiyor" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklardan Ş.Y.'ye 10 yıl 5 ay hapis, bin 600 TL adli para cezası, O.T. A.K., K.Ö., Ö.M.Ö., Y.A.'ya ise ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis bin'er TL adli para cezası, etkin pişmanlıkta bulunan sanık T.K.'ye ise 6 yıl 3 ay hapis, bin TL adli para cezası olmak üzere 7 sanığa toplam 58 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık H.G.E. ise delil yetersizliğinden beraat etti.
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