Zehir tacirlerine ceza yağdı

9 Mayıs'ta Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda S.S. (30), A.N. (25) ve M.G. (23) yakalandı. Şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada; satışa hazır vaziyette 11 fişek halinde daralı ağırlığı 14.35 gram ve kilitli poşet içerisinde 12.70 gram Metamfetamin maddesi, 2,25 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi, 1 adet 7.65 tabanca ve bu tabancaya ait 20 adet fişek, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve bu tüfeğe ait 7 adet fişek, şahısların üzerinde yapılan aramada ise 3.00 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. S.S. ile A.N. tutuklanırken, M.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar S.S.(30), A.N.(25) ve tutuksuz sanık M.G.(23) ile avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık S.S., mahkemede suçunu itiraf ederek, "Yakalanan uyuşturucular benimdir. Satmak için bulunduruyorum. A.N. olay günü yanıma uyuşturucu almak için gelmişti. M.G.'yi tanımam, A.N.'nin arkadaşıdır" dedi. Sanık A.N. ise "İki sanığı da tanırım. Ben uyuşturucu madde kullanıcısıyım. S.S. bana içmem için 1 gram metamfetamin verdi ama ücret almadı. Daha sonra polisler geldi" diye konuştu. Tutuksuz sanık M.G. ise kendisinin uyuşturucu kullandığını, olay günü tesadüfen arkadaş A.N. ile karşılaştığını ve polis ekiplerinin yakaladığını söyledi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar S.S. ve A.N.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis, 12'şer bin TL adli para cezası, tutuksuz sanık M.G.'ye ise 'uyuşturucu kullanma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Ayrıca Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen başka bir uyuşturucu dava dosyasında tutuklu yargılanan sanıklar E.Ç. ile S.Ş.'ye de 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ayrı ayrı 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Karar sonrası sanık yakınları sinir krizleri geçirirken, iki ayrı davada 5 sanığa toplam 38 yıl 4 ay hapis cezası verilmiş oldu.