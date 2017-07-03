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Zehir ticaretine 12.5 yıl hapis

Kayseri'de 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklu yargılanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Zehir ticaretine 12.5 yıl hapis
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık M.A. ve avukatı hazır bulundu.
Farklı günlerde birden fazla uyuşturucu kullanıcısına uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık M.A. "Kesinlikle ben uyuşturucu satışı yapmadım. İ.E.'yi tanırım, kendisine para karşılığında uyuşturucu satmadım. M.B.'yi tanımam, ona da satış yapmadım. M.K., akrabam olur, birlikte uyuşturucu kullandığımız oldu. B.A. onunla da içtiğimiz oldu ama satış yapmadım" diye konuştu.
Önceki celse dinlenen tanık M.B., 70 TL karşılığında uyuşturucu aldığını ancak uyuşturucunun etkisiyle kimden aldığını teşhis edemediğini söyledi. Celse arası dinlenen tanık İ.E.'nin de 60 TL karşılığında uyuşturucuyu sanık M.A.'dan aldığını söylediği öğrenildi.
Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan sanık M.A. "Kabul etmiyorum, ben romenim ve birbirlerimize benzeriz. Adaletinize sığınıyorum" dedi.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.A.'ya 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
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