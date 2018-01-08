Zehir ticaretine 23 yıl hapis

Karar verileceği uyarısı ile son sözleri sorulan iki sanık da uyuşturucu ticareti yapmadıklarını söyleyerek beraat ve tahliyelerini istediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık N.Ç.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis, diğer sanık Z.C.’ye aynı suçtan 9 yıl 9 ay 15 gün hapis, Z.C.’ye ayrıca hint keneviri yetiştirdiği nedeniyle de 1 yıl 15 gün olmak üzere iki sanığa toplam 23 yıl 4 ay hapis cezası