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Zehir ticaretine 23 yıl hapis

Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve bir sanığın evinde hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan iki sanığa toplam 23 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar N.Ç. ile Z.C. ve avukatları hazır bulundu.

Zehir ticaretine 23 yıl hapis
Karar verileceği uyarısı ile son sözleri sorulan iki sanık da uyuşturucu ticareti yapmadıklarını söyleyerek beraat ve tahliyelerini istediler.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık N.Ç.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis, diğer sanık Z.C.’ye aynı suçtan 9 yıl 9 ay 15 gün hapis, Z.C.’ye ayrıca hint keneviri yetiştirdiği nedeniyle de 1 yıl 15 gün olmak üzere iki sanığa toplam 23 yıl 4 ay hapis cezası 
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