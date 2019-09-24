Zeka geriliği olan genç kıza istismara 15’er yıl hapis

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık A.B.(21), S.Ö.(20) ve mağdur B.İ.(22) ile avukatlar hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü vekili de duruşmaya müdahil oldu.



Yaklaşık 6 ay önce Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi’nde iş çıkışı karşılaştıkları komşuları olan zeka geriliği olduğu iddia edilen mağdur genç kız B.İ.’ye binanın kömürlüğünde cinsel istismarda bulundukları iddia edilen ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanıklar A.B. ile S.Ö. üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediler.



Tutuklu sanık A.B. olay günü yaklaşık 1 saat genç kızın kendi rızası ile ilişkiye girdiğini söylerken, diğer sanık S.Ö. ise cinsel istismar suçunu işlemediğini belirterek, tahliyesini ve beraatını istedi.



Mağdur kız B.İ.’nin avukatı ise kızın zeka geriliği olduğunu ve kıza yönelik nitelikli cinsel istismar suçunun sabit olduğunu ifade etti.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar A.B. ile S.Ö.’ye ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan ayrı ayrı 13 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise ayrı ayrı 2 yıl 3 ay olmak üzere toplam her iki sanığa 15’er yıl 3’er ay hapis cezası verdi.



Mahkeme, iki sanığın da tutukluluk halinin devamına karar verirken, karar sonrası adliye koridorunda iki grup arasında çıkan gerginliği polis büyümeden önledi.

