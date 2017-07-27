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Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

 Kayseri’de tır, otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. 

Zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu Erkilet Sapağı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 06 BR 5390 plakalı tır, 38 KP 118 plakalı traktör ve plakalı öğrenilemeyen bir otomobil kaza yaptı. Kazada, otomobil içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği cadde üzerinde olası bir kazaya sebebiyet vermemek için güvenlik önlemi alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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