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Zincirleme Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Kayseri’de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Zincirleme Trafik Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Edinilen bilgiye göre, olay Kocasinan ilçesine bağlı Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda Kayseri Şehir Hastanesi önünde meydana geldi. Numan Y.'nin kullandığı 38 YU 717 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucunda trafik ışıklarında bekleyen araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle arka arkaya duran 3 araç, birbirine girdi. Olayda 1 kişi hafif yaralanırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Yapılan ihbarla olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Yetkililer, kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.


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İHA

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