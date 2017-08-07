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AT PAZARI’NDAN CUMHURİYET MEYDANI’NA…
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AT PAZARI’NDAN CUMHURİYET MEYDANI’NA…
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AT PAZARI’NDAN CUMHURİYET MEYDANI’NA…

07 Ağustos 2017, 19:34 354 Görüntülenme

TRT AVAZ’da yayınlanan Tarihi Saat Kuleleri belgeselinde ‘Kayseri Saat Kulesi’ anlatıldı. Belgeselde saat kulesi ile ilgili bilgi veren Kayserili Tarihçi Mehmet Çayırdağ buranın Osmanlı döneminde at meydanı yahut at pazarı olarak adlandırıldığını söyledi.
Belgeselde Kayseri’den güzel enstantanelerin de yayınlandığı belgeselde Kayseri Saat Kulesi hakkında şu bilgiler verildi;
“Kayseri Saat Kulesi hem milli mücadele dönemine yaptığı yakın tanıklık hem de mimari özellikleri ile bizi karşılıyor. Melikgazi İlçesi’nde Cumhuriyet Meydanı’nda yükselen yapı 2. Abdülhamit’in tahta çıkışının 30. Yılı kutlamaları sebebiyle Vali Haydar Bey tarafından yaptırılır.”
Belgeselde Kayserili Tarihçi Mehmet Çayırdağ’ın açıklamalarına da yer verildi. Çayırdağ verdiği bilgilerde şunları belirtti;
“Buranın adı Osmanlı döneminde at meydanı veyahut at pazarı. Cumhuriyetten itibaren cumhuriyet meydanı olmuş. 2. Abdülhamit Dönemi’nde çeşitli vilayetlerde yapılan saat kulelerinin bir benzeri. 1906’da Kayseri mutasarrıfı Haydar Bey zamanında vilayet özel idaresi muhasebesinden karşılanarak yapılmış. Bir kulesi var yanında da muvakkithane dediğimiz, vakit belirlemeye yarayan bir yeri vardır.”
Kayseri Gündem

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