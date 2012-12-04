BABA BANA”NİKE” AL

AK Parti hükümeti duruyor duruyor bir şey çıkartıyor. En son uygulamalarından biriside okullardaki kılık kıyafet serbestliği adımı oldu.

Milli Eğitim Bakanı ne yapmaya çalışıyorsa bir anlam vermek mümkün değil. Okullarda bundan sonra üniforma yerine isteyen öğrenci istediği kıyafeti giyerek okula gidebilecek. Tabi ki bazı sınırlamalar da getirilmiş ama o da göstermelik. Getirilen sınırlamalarda unutulacak ve okullar tam anlamıyla batılılaşıp, Amerikanvari bir hal alacak.

Bakanlığın yaptığı bu uygulama eğitimin yapboz tahtasına döndüğünün ispatıdır. AK Parti’nin başka bir işi kalmamış gibi iki der bir eğitimle uğraşıyor. Tamam, bir ülkenin geleceği insanlarının aldığı eğitimle doğru orantılıdır ama sizin yaptığınız da pişmiş aşa su katmak gibi bir şey. Hükümet olarak gidin, açılım yapacağınıza terörü bitirme planı yapın. Yeni bir Anayasa dediniz hala bir şey yok gidin onu yapın. Vergileri düşürün, insanları mutlu edecek adımlar atın. Üniversite sınavlarını kaldırın. Üniversite mezunlarına iş imkânı sağlayın. Kısacası Milli Eğitimi yap-boza çevirmeyin de ne yaparsanız yapın. Şimdi siz bu kılık kıyafeti serbest bıraktınız ya, bu iş en çok ABD’nin işine yarayacak.

Niye mi?

Çünkü şimdi bile öğrenciler arasındaki var olan “Marka” tutkusu tavan yapacak.

Senin ki “ Adidas” benim ki “ Nike”, Çantamız bilmem şu marka, pantolonum, gömleğim…

Kız çocuklarının tokası bile birbirlerini kıskandırmaya yetecek.

Zengin ve fakir arasındaki uçurum açılacak. Öğrenciler yan yana geldiği zaman maddi durumu iyi olan aileyle, iyi olmayan aile çocukları hemen belli olacak.

Parası olmayan öğrenci bir hafta boyunca aynı pantolon ve gömlekle okula giderken, arkadaşı her gün başka bir kıyafet giyecek. Evde yiyecek yemek bulamayan anne ve babalar çocukları rencide olmasın diye çocuğuna elbise alacak. Çocuklar, ailelerine baskı yaparak “ arkadaşımın ki şu marka, benimki de öyle olsun” diye dünyanın parasını sırf “Marka” diye elbise, ayakkabıya ya da çantaya ödeyecekler.

Bu kıyafet sıkıntısının yanında bir de okullarda güvenlik zafiyeti de oluşacak. Herkes istediği kıyafeti giydiği için, kimin öğrendi kimin değil ayırmak imkânsız hale gelecek ve okul çevrelerinde ve içinde bir güvenlik zafiyeti ortaya çıkacak.

Bunların hepsi Milli Eğitim Bakanını başlattığı serbest kıyafet uygulaması ile ortaya çıkacak sorunların bazıları.

Eskiden ne güzeldi.

Herkes ilkokulda kara önlük giyer.

Ortaokul ve liselerde erkekler lacivert ceket, gri pantolon, kızlar lacivert forma giyelerdi. Abisi- ablası olan onlardan kalanı giyer, olmayan da yakın akrabalarının eskimemiş formalarını kullanırdı.

Şimdi okullar kendi kafasına göre kıyafet seçmeye başladı. İşte bu da Milli Eğitim Bakanlığının kıyafet serbestliğine bir gerekçe oldu ama biraz bahane aramak gibi oldu. Bunun yerine bir “okullardaki tüm kıyafetler şu şekilde olacak ve her yıl değiştirilmeyecek” diye bir genelge yayımlanabilirdi.

Muhalefet partileri, AK Parti Hükümetini bu konuda eleştiriyor ya çok doğru ve destekliyorum ( Muhalefetin Başörtüsü konusundaki açıklamaları hariç) İnşallah Milli Eğitim bu uygulamadan vazgeçer ve anne-babalar rahat eder.

Bu arada kıyafet serbestliğiyle ilgili olarak ben başörtüsü konusuna pek değinmedim. Çünkü Gazetemizin dünkü sayısında Ramazan Bayraktar hocamız çok güzel bir yazı kaleme almış. Okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Ramazan hocamızın yazısı internet sitemizde mevcut. Vesselam.