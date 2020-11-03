BAHÇELİ’YE VERİLEN MESAJ VE MHP’Yİ BEKLEYEN İLK SINAV



Milliyetçi Hareket Partisi’nin 10. Olağan Kongresi sonunda Devlet Bahçeli koltuğunu 6 kez korumuş oldu.

15 yıldır MHP’nin tartışmasız lideri konumunda olan Bahçeli bu son kongrede kendisine en yakın rakibi olan Koray Aydın’ın aldığı 441 oyu iyi düşünerek tahlil etmelidir. Delegelerin yaklaşık 3/1’inin oyunu olan Koray Aydın’la verilen mesaj çok önemli. Koray Aydın’ın seçilip seçilemediğini bir kenara bırakırsak, Bahçeli’nin 15 yılın muhasebesini yapması gerektiği bu kongreyle bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Rahmetli Alpaslan Türkeş’in vefatından sonra 6 Temmuz 1997’de yapılan olağanüstü kongrede Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş ile Devlet Bahçeli arasında yapılan seçim yarışını Bahçeli kazanmıştı. O günden beri geçen 15 yılda MHP’de büyük değişiklikler oldu.

Bahçeli bu 15 yıl içinde ne yaptı sorusunu kime sorsak hemen “ Ülkücüleri Sokaktan Çekti” diyeceklerdir ki bir anlamda haklı, bana göre biraz eksik bir yaklaşım.

12 Eylül’ü en acı şekilde yaşayan Ülkücüleri her toplumsal olayda sokağa dökmeye çalışanlara engel olarak Bahçeli büyük bir irade ortaya koymuştur. Ancak bunu yaparken de “Ülkü ocaklarını pasifleştirdi” söylemlerinin de hedefi haline geldi.

Neyse, 15 yılın muhasebesini burada yapacak değilim. Benim demek istediğimi şu;

Türkiye, önümüzdeki yıldan itibaren önce yerel seçimler, ardından cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimleri görecek. Bu hareketli dönemde Bahçeli, 6 dönemdir Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu MHP ile birlikte seçimler zincirinin ortasında bulunuyor. Bu seçimlerden ilki yerel seçimler olacak ki MHP burada büyük bir sınav verecek. Parti yönetiminin izleyeceği politika bu seçimdeki başarıyı büyük ölçüde etkileyecek.

Çünkü Milliyetçi ve Muhafazakâr bir yapıya sahip olan MHP ve aynı görüşü paylaştığını iddia eden AK Parti tabanları arasında bir geçişkenlik var. MHP’ye kızan birçok ülkücünün seçim dönemlerinde AK Partiye oy verdiği malum. Yapılan anketlerde MHP’nin oy oranını arttırdığı gözlemlense de Bahçeli’nin yeni vizyonu çok önemli. AK Parti’nin başlattığı açılım politikaları, terör ve İmralı ile yapılan müzakere süreci Milliyetçi vatandaşların tekrar MHP çatısı altında birleşeceğini gösteriyor.

Bahçeli’nin ilk hedefi olan yerel seçimlerde istediği başarıyı yakalayamasa bile sonrasında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Genel seçimlere kadar büyük bir çalışma içine gireceğine şüphe yok. Aksi halde hafta sonu yapılan kongre sonunda ortaya çıkan manzara da parti tabanının artık mevcut oyları korumak gibi durağan bir tobloya tahammülü olmadığını göstermesi açısından son derece önemli.

Koray Aydın Bahçeli’nin karşısına çıktığı 2003’teki kongrede 137 oy alabilmişti. Aydın’ın oylarını 441’e taşıması, Dervişoğlu’nun da 48 oy alması “Genel Merkez yönetimine ilişkin rahatsızlık ve parti içi muhalefet güçleniyor” değerlendirmesine yol açtı. Kulislerde olağanüstü kurultayı toplama gücünü elde eden Aydın’ın önümüzdeki süreçte, bu yönde girişimde bulunabileceği dile getiriliyor.

MHP kongresinde büyük gövde gösterisi yapan Kayseri teşkilatı da büyük takdir topladı. 2 bin kişiye yakın bir partili ile Ankara’ya giden Kayserili ülkücüler, Bahçeli’ye olan desteklerini kongre boyunca gösterdiler. Yapılan seçimlerde MYK’ya Mustafa Eraslan tekrar girerken, disiplin kurulu yedek üyeliğine de Selahattin Metin seçildi.

Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan MHP 19. dönem Kayseri Milletvekili Seyfi Şahin ise adaylıktan çekildi.

Neyse ki, MHP’nin kongresi kavga gürültü olmadan sona erdi. Türkiye’de ve TBMM’de mutlaka olması gereken bir parti olan MHP’nin bundan sonraki durumunu hep beraber göreceğiz vesselam.