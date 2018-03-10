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BAKAN ÖZHASEKi’DEN ANLAMLI GRAFFiTiYE DESTEK

10 Mart 2018, 20:59 91 Görüntülenme

Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Kafalar Youtube kanalının misafiri oldu. Kanalda konuşma yapan Özhaseki boş duvarların grafitti ile süslenmesine destek verdiğini söyledi.

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