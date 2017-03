Yazarın Diğer Yazıları 01.03.2017 - Bana “Yaratık” de! 23.11.2016 - Edebiyat terapisi 10.10.2016 - Ruhlara bir not! 27.07.2016 - Yüz yıllık çınar: Halil İnalcık 19.07.2016 - Renklerin psikolojisi 14.07.2016 - “İnsanca pek insanca” 09.07.2016 - Cazipleştirilen ölüm 01.06.2016 - Sistemzede Tanpınar

Sinirimi bozuyorsunuz sevgili -bazı-hemcinslerim!

Ya ifrat ya tefrit!

Bulamadık hiçbir şeyde şu tam ortada duran yolu. Biliyor musunuz atlar da o gözlüğü kullanmıyor artık.

8 Mart yaklaşırken…

Dedim ki; şöyle farklı ve yakışan, entelektüel ve duruşu olan bir program yapayım. Uzun zaman sonra neydi heveslendiren bilmiyorum ama istedim işte!

Sonra…

Hevesimi öldürdüler, denize atıp intihar süsü verdiler!

Yani siz!

Sizler!

Ya tek derdi erkeğin onayını almak olan kadınlar oluyorsunuz ya da tek derdi erkeği aşağılamak olan kadınlar…

Bir kesim "Aman bana iyi kadın, namuslu kadın, örnek kadın desinler." niyetiyle midesini ve onurunu eze eze yaşamayı tercih ediyor, diğer bir kesim de "Erkek aşağılıktır. Kadın üstündür. Kocamı elimde oynatırım, lafımın üstüne laf söyletmem, ezik erkek, pis erkek!" naralarıyla güya feministlik peşinde! Ve bunlara layık gördüğü adamla da aynı odayı paylaşıyor. Ne acı!

Midesizlik ve riyâ mıdır kadın olmak?

Zor mudur bu kadar onurunuzu rencide ettirmeden, mutlulukla, huzurla yaşamak?

Cinsiyet farketmeksizin seven her insan haddini de bilir, taşımayı da oysa...

"Erkek beni beğensin." ile "Erkekler kahrolsun!" arasına sıkışıp kalmak mıdır kadınlık?

Tek davası bu iki olmaz olası oyun mu kadının derdi Tanrı aşkına!

Neden?

Neden yahu neden?

Bir araya gelip de dedikodu ve gösteriş dışında bir şeyler yapan kaç kadın var?

Ezilmemek için ezmek gerekmez, takdir edilmek için de onursuz olmak!

İnsan olmaktan bahsederken insanlıktan olmak neden?

Bu şekilde bir arpa boyu yol gidilmez. Bir yere gidilmez!

Bir partizan gibi olmaz, olamaz!

İltifatı severiz ya fıtrattan, ağzımdan bal damlamıyor!

DAM-LA-YA-MI-YOR!

Bana ve ben gibilere YARATIK de olur mu?

Bu şartlar altında aynı sıfatla anılmaya daha fazla dayanamıyorum.

Niyetimi ve samimiyetimi anlayan, benim gibi bu dertten muzdarip hemcinslerim alınmasınlar olur mu?

Unutma!

"Kadın insan, biz insanoğlu." diyen bir erkek!

Kim?

NEŞET BABA!

Bir gün, kadın-erkek demeden, biz olarak, bir olarak, bilim, sanat, edebiyat, eğlence ve hayata dair her şeyi "İNSANCA PEK İNSANCA" yapmak ümidiyle...