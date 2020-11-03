BAŞBAKAN’IN BASINA KAPALI TOPLANTISINDAN NOTLAR

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Erciyes’te açılış için geldiği Kayseri’de sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelmesi ve sordukları sorulara tek tek cevap vermesi Kayserilileri oldukça memnun etmiş gibi gözüküyor.

Daha önceki Kayseri ziyaretlerinde hep ekonomik ağırlı toplantılar yapan Başbakan’ın bu sefer sendikalar, Şehit aileleri derneği, İHH, Mazlumder gibi yardım kuruluşları temsilcilerini de çağırarak onlara söz hakkı vermesi gerçekten güzel bir uygulama. İşte ben bu noktada basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıdan aldığım birkaç bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Başbakan’a soru sorma fırsatı bulan STK temsilcileri Kayseri ve Türkiye gündemi ile ilgili çeşitli sorular sordu. Bunlardan Eğitim Bir Sen Başkanı Aydın Kalkan, kamuda başörtüsü yasağıyla ilgili soru sorarken, Başbakan, “ Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Elimizden geleni yapıyoruz” diye cevap verdi.

Toplantıda Başbakan Erdoğan, Saadet Partisi il başkanlığını ziyareti sırasında başkan yardımcısı tarafından karşılanmasına kameralar önünde tepki gösteren Bartın Valisi Bülent Savur’un tavrını doğru bulmadığını açıkladı ve “Valinin yaptığını tasvip etmiyorum, doğru bulmuyorum. Gereken yapılacak” dediği öğrenildi.

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz’un Hükümetin başlattığı İmralı ile görüşmeye şehit aileleri olarak karşı oldukları ve terörün bu şekilde bitirilmesinin zor olduğu yönündeki sorusuna ise Başbakan, ‘Ben terörün bitirilmesi için siyasi hayatım bitecek olsa da bu terörü bitirmek için elimden gelen her çabayı göstereceğim. Bu terörü bitirmek için zehir içecek olsam, öleceğimi bilsem dahi bu zehiri içerim. Terörün bitirilmesi için gereken her şeyi yaparım’ cevabını verdiği öğrenildi.

Toplantıda ilginç sorulardan birisi de “ Hükümetin Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi” kamuoyunda bilinen adıyla da açılım politikaları ile ilgili soruydu. Başbakan’a “ Bu kardeşlik projesine Kayseri ne kadar destek oluyor?” yönünde yapılan soruya Başbakan Erdoğan siyasi bir cevap vererek, “ Kayseri bu işte beni sonuna kadar destekler, eminim” yanıtını verdi. Bu cevap pek tatminkar olmasa da Kayseri’nin açılım politikaları ile ilgili düşünceleri konusunda ayrıntılı bir anket yapılmış ya da yapılmak üzeredir. Bu anketin sonuçları da oldukça ilginç olaktır benim kanaatim.

Bugünkü gazetemizin manşeti olan “ Başbakan Kayseri’ye Antep’i örnek Gösterdi” haberi de diğer ilginç olan konulardan birisi çünkü bu sorunun asıl muhatabı Sanayi Odası Başkanı Mustafa Boydak’tı. Ekonomik gelişmeler ve bazı sıkıntılar ile ilgili soru sorduğunu öğrendiğimiz Mustafa Boydak’ı Başbakan beden dili ve ses tonuyla sanki biraz azarlar gibi konuştuğu izlenimi oluştu salondakilerde.

Başbakan Erdoğan, Boydak’ın sorusuna karşılık, Kayseri’nin Gaziantep’i örnek alması gerektiğini ifade ederek, “ Kayseri’nin 2 milyar dolar ihracatı yok. Bunu 10 milyar dolar civarına çıkarın sonra konuşalım. Antep’i örnek alın 7. Organize sanayi bölgesini kurdular. Kayseri’ye 2 OSB yetmez. İhracata yönelik çalışmaların artması lazım” gibi cümleler kurduğu gelen haberler arasında.

Bu noktada Başbakan’ın Mustafa Boydak’a yönelik tavrı akıllara geçtiğimiz haftalarda Sanayi Odası tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kayseri’ye davet edilerek program düzenlemesini getirdi.

Erdoğan’ın Boydak’a yönelik sözlerinden ve hareketlerinden Boydakların Kılıçdaroğlu davetinin Başbakan’ın hoşuna gitmediği yönünde izlenim oluşturuyor. Çünkü Boydak ailesinin yaptığı bu hamle, hem Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, hem AK Parti camiasında büyük hoşnutsuzluğa neden olmuştu.

Boydak ve AKP arasındaki bu sıkıntılar önümüzdeki günlerde biraz daha gün yüzüne çıkacak gibi gözüküyor.

Başbakan Erdoğan’ın Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ile yaptığı görüşmelerden bazı başlıklar aktarmaya çalıştım. Daha yazılacak çok şey var ama onlarda sonraya kalsın vesselam.