Başkan Özhaseki Anketindeki Üç Önemli Nokta

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Türkiye’nin en güvenilir belediye başkanı seçildi. Andy-Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan anketin sonuçları cuma günü Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen bir toplantıyla kamuoyuna açıklandı.

Daha önce de bir çok kez yapılan anketlerde birinci olan ya da ilk 5 sıralamasına giren Başkan Özhaseki’nin neden ilk defa böyle bir program organize edilerek sonuçları açıkladığı hususunda bir çok yorum yapılmaya başlandı. İşte ben de bu noktada bazı tespitlerde bulunmak istiyorum.

Andy-Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Acar tarafından açıklanan sonuçlara göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, %68,9 ile Türkiye'nin en başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bu oran gerçekten azımsanmayacak türden bir başarının eseridir. Ancak Başkan Özhaseki’nin zaten bu türlü anketlerde başarı sıralamasının yüksek olduğu biliniyor. Ankette öne çıkan 3 soru bence diğerlerini gölgeler türden sorulardı ki alınan cevaplarda bir o kadar önemli. Bende bu noktalara dikkat çekmek istiyorum.

Bunların başında Başkan Özhaseki'nin %81,5 ile Türkiye'de 'En Güvenilir Belediye Başkanı' unvanını alması ilk sırada geliyor. Anketi açıklayan Faruk Acar’ın yaptığı yorumlarda dikkat çekiciydi. Ancak CHP’nin Başkan Özhaseki ile ardı arkası kesilmeyen yalan yanlış açıklamalarının, iftiraların gırla döndüğü bir zamanda böyle bir anket sonucunun çıkması Türkiye genelinde en güvenilir Belediye Başkanı seçilmesi, Başkan Özhaseki’nin (halk nezdinde önemli olan da bu bence) itibarı ve morali açısından çok iyi bir sonuç oldu. Bu anket gösterdi ki CHP’nin Kayseri ve Başkan Özhaseki ile ilgili sözleri hep havada kaldı ve halk tarafından itibar görmedi.

Tabi ki muhalefet boş durmayacak ve bu anketin kasıtlı yapıldığı ve parayla yaptırıldığı yönünde açıklamalar mutlaka olacak ve olmayada başladı. Kimsenin ağzı torba değil ki büzesin. Ama Türkiye’de anket çalışmalarında önemli bir yeri olan bir şirketin anket sonucu da yabana atılacak türden değildir diye düşünüyorum. Hatta ankete katılan CHP'liyim diyenlerin %54,4, MHP'liyim diyenlerin de %40,8 oranında Başkan Özhaseki'yi başarılı bulması da benim yaptığım yorumların tasdikler nitelikte.

Ankette ki ikinci olan önemli noktada ise "Mehmet Özhaseki, Yeniden Aday Olsun mu?" şeklindeki soruya %73,5 gibi oldukça yüksek bir oranda “ EVET” çıkması. Bu sonuca göre Başkan Özhaseki’nin Milletvekili adayı olacağı Belediye Başkanlığı yapmayacağı gibi senaryoların üretildiği ve konuşulduğu zamanda hala vatandaşların Özhaseki’yi Başkan olarak görmek istemeleri açısından kayda değer bir durum.

Ankette ki üçüncü olan önemli nokta ise "Başkan Özhaseki Aday Olsa Oy Verir misiniz?" sorusuna evet diyenlerin %69,9 olması ve %8,6 da kararsız seçmenlerinde dağıtılmasıyla bu oranın %78'e kadar bir oy potansiyeline ulaşmasıdır. Son yazdığım iki sonucu birlikte yorumlamak gerekirse Başkan Özhaseki’yi bir dönem daha belediye başkanı olarak görmemiz muhtemel. Çünkü halk tarafından adeta Kayseri ismiyle özdeşleştirilen bir belediye başkanı bu kadar teveccühü bir kenara atarak “milletvekili olacağım” diye düşünmez gibi geliyor bana. Milletvekili olsa başarısız olacağından değil ama Kayseri’de başlattığı projeleri bitirmesi açısından bir dönem daha aday olacaktır.

Hatta hatırlarsanız geçen günlerde yine bir anket sonucuna göre “Bakanlara Başkanlık Yolu Kapandı” türünden haberler çıkmıştı. Kabinede bakan olan bazı kişilerin kendi seçildiği illerde Belediye Başkan adayı gösterileceği söyleniyordu ki Enerji Bakanı Taner Yıldız için de Kayseri yakıştırmaları yapılıyordu. Ama Bakan Yıldız’dan bu yönde bir hiçbir ima gelmemişti ve gelmesi de beklenemezdi zaten. Neyse böyle bir sonuç ortadayken Başkan Mehmet Özhaseki’nin hala yüksek bir oranda destek görmesi Kayseri’de yaptığı başarılı çalışmaların bir tezahürüdür.

Zaten yazımın başlarında dediğim gibi Kayseri’de ilk defa böyle bir anket sonucu partililerin de katıldığı bir toplantıyla anketi yapan araştırma şirketinin yöneticisi tarafından açıklanıyor. Bu durum Başkan Özhaseki’nin bu ankete ve çıkan sonuçlara ne kadar önem verdiğinin bir göstergesidir. Programın sonunda yaptığı konuşmayı da ben Başkan Özhaseki’nin bir veda konuşması gibi değil, ilk günkü heyecanını devam ettirdiğini ve aynı heyecanla da sürdüreceği yönünde yorumladım.