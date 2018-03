BAŞKENT’TE KAYSERİ ESİNTİSİ

Kayserispor kendi evinde kazandığı Konyaspor maçının ardından iki zorlu mücadeleye üst üste çıkmıştı. Önce Kadıköy’de Fenerbahçe’ye konuk olan sarı-kırmızılılar Asamoah Gyan’ın son dakika golüyle zorlu deplasmandan bir puanla Kayseri’ye dönmüştü. Bu maçın hemen ardından taraftarların tabiriyle kardeş takım Trabzonspor’u dostluk havası içinde geçen mücadelede evinde konuk eden temsilcimiz golsüz beraberlikle bir puan daha alarak iki zorlu maçtan iki puan hanesine yazdırarak üst sıralarda tutunmayı başarmıştı.

Lige verilen milli arada birçok oyuncusunu milli takımlara gönderen ekibimizde moraller son derece yerindeydi. Kayserispor hafta başından itibaren sakatlığı devam eden Varela ve kart cezalısı olan Deniz Türüç dışında tam kadro Gençlerbirliği karşılaşmasına hazırlandı. Gençlerbirliği’ni lig tarihi boyunca deplasmanda sadece bir kez mağlup eden Kayserispor rakibine karşı Ankara’da oynanan maçlarda oldukça kötü bir performans sergilemişti. Alınan tek zaferde 2008/2009 sezonunun son maçında Purovic’in hattrick yaptığı ve 0-4 kazanılan maçtı.

Temsilcimiz bu maçtan önce 19 puanla ligde 4. Sırada kendine yer bulurken rakip Gençlerbirliği ise oldukça zor günler geçiyor. Başkent temsilcisi bu maç öncesinde 8 puanla ligin son sırasında yer alıyordu. Sezona Ümit Özat yönetiminde başlayan Alkaralar üst üste alınan kötü sonuçlardan sonra geçen sezonun son bölümünde Kayserispor’da görev yapan Mesut Bakkal’a takımı dördüncü kez emanet ettiler. Mesut Bakkal yönetimindeki Gençlerbirliği istediği sonuçları pek alamasa da iç sahada alınan Başakşehir ve Beşiktaş galibiyetleri Başkent ekibinin evinde ne denlim iyi bir oyun oynadığı ortaya koyuyordu.

Kayserispor’da Sumudica alışıla gelmiş klasik on birinden bir iki küçük değişiklik ile sahaya çıktı. Kalede Lung’un yerine sakatlığı geçen Muammer bu maçta formayı alırken, savunma hattında iç saha maçlarının aksine Sapunaru formasını tecrübeli Kucher’e bırakırken Boldrin’de Deniz’in yokluğunda ilk on birde kendine yer bulan bir başka isimdi. Brezilyalı oyunca ayağına gelen şansı iyi değerlendirdi. Maçın başlarında taraftarının da desteğiyle orta sahadaki kontrolü eline alana Gençlerbirliği’nin baskısını ilk yarının ortalarına doğru kıran Kayserispor Boldrin ile etkili olmaya çalıştı. Hücum organizasyonlarında ve duran toplarda Deniz Türüç’ün eksikliği hissedilse de sağ kanattan Güray’ın kestiği ortada arka direkte kendini Gençlerbirliği savunmasına unutturan Umut’un yaptığı kafa vuruşunda top filelerde buluştu ve temsilcimiz maçın 28. dakikasında deplasmanda 0-1 öne geçmeyi başardı. Genellikle geriye düştüğü maçlarda reaksiyon gösteremeyen Başkent temsilcisi bu defa beş dakika sonra Kaysersipor’un golüne Jailton’un golüyle cevap verdi ve skoru dengeledi.

Maçın ikinci yarısına başlamadan önce Sumudica; Tiago Lopes’in yerine Sapunaru’yu, Atila Turan’ın yerine ise Nikola Stojiljkovic’i alarak her iki bekinin de performansından memnun olmadığı gösterdi. Bu değişiklikle dörtlü defansın sol bekine Güray’ı çeken Sumudica Stojiljkovic hamlesiyle maçtan üç puanla ayrılmak istediğini gösterdi. Nitekim bu değişiklikler sonrası oyunun kontrolü tamamen Kayserispor’a geçti ve sahada istediklerini daha iyi yapan taraf konuk ekip oldu. Oynanan güzel futbolun meyvesini çok geçmeden alan Kayserispor 58. Dakikada kazanılan serbest vuruşta Boldrin herkesin orta yapmasını beklediği pozisyonda toğu direkt olarak kaleye gönderdi ve Gençlerbirliği kalecisi Hopf’u gafil avladı, bu golle deplasmanda bir kez daha öne geçen temsilcimiz skoru 1-2’e getirdi.

Mesut Bakkal’ın hiç değilse bir berbaerlik için risk aldığı dakikalarda Sumudica gününde olmayan ve çok top kaybı yapan Ryan Mendes’i kenara alırken yerine Levent Gülen’i sürdü ve takıma savunma anlamda bir direnç kattı. Maçın kalan dakikalarında rakibine önemli bir pozisyon da vermeyen Kayserispor, Ankara’da makûs talihini bu kez yendi ve hem bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyetini hem de Gençlerbirliği’ne karşı deplasmanda Süper Lig’de ikinci galibiyetini aldı.

Alınan bu galibiyetle birlikte ligde puanını 22’ye çıkaran sarı-kırmızılılar zirve yarışında Beşiktaş’ı yakalayarak 4.sıradaki yerini korudu. Her hafta üzerine koyarak ilerleyen temsilcimizde futbolcuların gösterdiği hırs, azim ve istek gerçekten taktire şayandı. Bu takımı oluşmasında büyük payı olan Kayserispor yönetimi ve kadroyu güzel bir şekilde harmanlayarak ortaya zevk veren bir Kayserispor çıkaran Sumudica’yı da tebrik etmek gerekiyor. Özlenen, beklenen, istenen ve Kayseri’ye yakışan bir görüntü sergileyen Kayserispor’u alınan bu önemli galibiyetten dolayı tebrik ederken deplasmanda takımını yalnız bırakmayan ve gerek iç sahada gerek deplasmanda takımına sahip çıkan cefakâr ve vefakar Kayserispor taraftarına da buradan alkışlarımı gönderiyorum. Umarım hep böyle ileri daha da yükseğe gideriz.

Maçın Adamı: Fernando Boldrin

23 Yaşındaki Brezilyalı oyuncu takıma katıldığından beri en iyi performansını ortaya koydu. Deniz Türüç’ün eksikliğini hissettirmeyen sambacı attığı golün yanı sıra hücum organizasyonlarında da başroldeydi. Ankara’dan alınan üç puan da emeği büyük olan Boldrin bana göre Gençlerbirliği maçının yıldızı olarak vitrine çıktı.