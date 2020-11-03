Başörtüsüyle Uğraşan Prof. Başbakanın Kayseri Ziyareti ve MHP

Türkiye büyük bir değişim sürecinden geçerken, “Olmaz” denilen şeyler bir bir hayata geçiyor. İnsanlar için adeta “ Tabu” gibi görülen konular artık konuşulur ve çözülebilir hale geldi. 28 Şubat süreciyle başlayan bir “ Başörtüsü” düşmanlığı artık kalmadı derken, dün bir haber geldi. Kayseri Ahmet Eren Anadolu Lisesi’ndeki Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) sınavlarında görevli olan bayan öğretmen, başörtülü olduğu gerekçesiyle bina görevlisi profesör tarafından salona alınmadı.

Şimdi buna siz ne dersiniz. Koskoca Profesör, senin ilgilenecek başka bir konun kalmadı da bir bayan öğretmenin başındaki örtüyle uğraşıyorsun. Senin amacın ne? Gündeme gelmekse işte geldin. Yok “ Ben sadece görevimi yaptım” diyorsan insanların başındaki örtüyle uğraşmak senin görevin değil. Madem sınav salonunda kılık kıyafet kontrolü yapacaktın kot pantolon ya da kazakla gelenlere neden bir şey demedin?

Bizim sorunumuz bunlar olmamalı. İnsanlar ister kot pantolon giyer, ister etek giyer. İster başını örter, ister başını örtmez. Biz bunlarla uğraşmaya devam edersek evin yolunu bulamayız. Başörtüsü takmak “Çağdışılık” diyenler hala var ve olmaya devam edecektir. Ama şu unutulmamalı ki Türkiye eski Türkiye değil. Artık insanların inançları ya da düşünceleri dolayısıyla baskı ve zulüm gördüğü günler geride kaldı. Türkiye demokratik bir şekilde emin adımlarla ilerleyerek, önce bölgesel sonrada küresel anlamda bir güç olma yolunda ilerleyecek. İktidarda bulunanlar her ne kadar dış politikada tam anlamıyla başarı gösteremese de elbet tarihte olduğu gibi gelecekte de Türk insanı Dünyanın gördüğü en üst seviyede bir devlet olmanın bilincine ulaşacak.

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Başkana Recep Tayyip Erdoğan, dün Kayseri’ye gelerek Erciyes’te bir takım açılışlar yaptı. Başbakan’ın açılış sırasında yaptığı konuşma gerçekten Kayseri açısından önemli sayılır. Çünkü AK Partinin kuruluşundan bu yana kendisine hep kucak açan Kayseri’ye ve Başkan Mehmet Özhaseki’ye övgüler yağdırdı. Başbakan’ın bu ziyareti, sırasında yaptığı açıklamalar, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün memleketi olması hasebiyle birilerine de mesaj niteliğindeydi.

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da, Erciyes’i Türkiye’nin en büyük gençlik kampı merkezine dönüştüreceklerini açıkladı ki bu da Kayseri açısından son derece önemli bir çalışma olur. Çünkü Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen gençler yılın belirli dönemlerinde Kayseri’ye ve Erciyes’e gelerek hem şehrin tanıtımı hem de ekonomisine bir katkı sağlayacaktır.



Tören alanından notlar verecek olursak; Otobüslerle Kayseri'nin tüm semtlerinden Erciyes Dağı'na gelen binlerce kişiye ücretsiz sucuk ekmek ikramı yapıldı. Başbakan Erdoğan ve bakanlar daha sonra Kayseri'deki protokol, oda başkanları, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ile sanayici ve işadamlarıyla Kardan Adam Tesisleri'nde verilen yemeğe katıldı. Erdoğan, burada Kayseri'nin kanaat önderleri ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileriyle görüşmeler yaptı.



Dün böylelikle Kayseri Başbakan Erdoğan’ı ağırladı ve Türkiye’nin gündeminde yer edindi. Başkan Mehmet Özhaseki’de Erciyes Projesinin tanıtımını en üst seviyede bir kez daha gerçekleştirmiş ve bu sınavı da başarıyla atlatmış oldu. Haydi hayırlısı bakalım.



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Son olarak da Milliyetçi Hareket Partisindeki son durum hakkında birkaç not aktarmak istiyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı operasyonlarla bazı il teşkilatlarını görevden alması parti içinde bir huzursuzluğa yol açtı. Kongrede kendisine rakip olan Koray Aydın’ı destekleyen parti teşkilatlarının görevden alındığı ve parti içi muhalefeti tasfiye ettiği yönündeki söylemler MHP’lileri üzüyor. Gerçekten de yapılmaması gereken bir uygulamaydı. Parti içinde muhalefet olması gerekir ama sonuçta bir genel başkan kendi otoritesini sağlama alma yolunda bir takım adımlar atar. Bahçeli de aynen böyle yaptı. Şimdi herkes Bahçeli’nin 13, 14 ve 15 Şubat'ta Türkiye genelinde il teşkilat başkanları ile Kızılcahamam'da bir araya geleceği günleri merakla bekliyor. Ama bu merakları bence gereksiz. il başkanları o toplantıda Bahçeli’ye karşı bir tavır sergilemeyecekler. Çünkü bu MHP’nin doğasına aykırı bir durum olur.









