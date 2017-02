“Beni Reis gönderdi”

“Bu yaptıklarımı kendi kafamdan mı yaptığımı sanıyorsunuz?

Yaptığım her şey bizzat Reis’in talimat ve bilgisi dâhilindedir.

Evet, beni Reis özellikle Kayseri için görevlendirip gönderdi.

Burada olup bitenlerden anında Ankara’yı haberdar ederim.

Özellikle Kayseri’deki ihalelerden haberdar olmak istiyorlar.

Ben, adamı ipe götürür ya da istersem ipin ucundan alırım.

Ben burada kafama göre iş yapmıyorum ki sevgili kardeşim.

Canımızı da kim sıkarsa kendini FETÖ’den içeride bulacaktır.

O adamın tayinini çıkarmam bir telefon görüşmesine bakar.

Daha dün Hakan Fidanlaydık, cam bardakta sade kahve içtik.

Ben burada olanların hepsini Reis’e anlatmadım daha durun.

Geceleri telefonu hiç kapatamam, çünkü o saatlerde arıyor.

Geçen akşam Ankara’da önemli bir bakan ile yemek yedik.

Kendi cep numarasını verdi ve her daim arayabilirsin dedi.

Olan biteni bir anlatsam yer yerinden oynar da bekliyorum.

Filan kurumun ihalesini bekliyorum, hele o ihale bir yapılsın.

Reisin hiç hoşuna gitmeyecek bu olanlar bunu biliyorsunuz.

Ama ben yine de şu ihalenin kime verileceğini bekliyorum.”

…

Evet, “ihaleyi kime vereceklerini bekliyorum” bir tehdittir.

İhaleyi bana vermezseniz sizin ayağınızı kaydırırım tehdidi.

Yukarıdaki konuşmalara belki siz de şâhit olmuşsunuzdur.

Tarih, kendisini yukarıya yakın göstermek isteyenlerle dolu.

Her dönemde bu şekil zırtapozların çıktığına şâhit olabiliriz.

Bazısının bundan amacı kendi menfaatleri için iş bitirmektir.

Bazıları da kendisindeki eksikliği bununla tamamlayacaktır.

Etrafta kendisi için Reisle arası iyidir denmesinden hoşlanır.

Ömrü boyunca on metreden fazla yaklaşamamıştır belki de.

Ama öyleymiş gibi anlatmaktan muazzam şekilde keyif alır.

Bu belki de en masum şeklidir reisle ilgili söylenen yalanların.

Kimisi bunu kurnazlık edasıyla yapar ki en tehlikelisi de budur.

Şu anda ülkemizde Allahtan daha çok makamdan korkuluyor.

“Ya doğruysa” korkusuyla bu çakalların karşısında eziliyorlar.

Tepki gösterenlerde ‘içlerinden yüzlerine karşı’ söyleyebiliyor.

Önemli birisinden bahsedilince ne der bu karakter yoksulları?

“10 yıllık arkadaşım o benim, daha geçen akşam birlikteydik

Belki hiç karşılaşmamıştır, belki de televizyonda görmüştür.

“Senin atamanı yaptırırım” diyerek menfaat temin edenler.

“Tayinin için bir telefonum yeter ama para isterler” diyenler.

Makamını korumak için “benim arkamda falan var” diyenler.

Sizin ipliğinizi pazara çıkarmaya yemin etmiş vatandaşlar var.

…

Bana rastlarsa böyle bir tip ona söyleyeceğim laf şu olacaktır:

“Reis senin gibilerle görüşüyorsa vay bu memleketin haline.”

Kimin etrafında bu tür çakallar varsa bizimle irtibata geçsin.

Bunların listesini yapıp bi şekilde Cumhurbaşkanına iletelim.

Kimse onun adını kullanarak akçeli işlerin peşinde koşmasın.

Hak etmedikleri makamlarda duranların ayağını kaydıralım.