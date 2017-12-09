AGÜ PROJELERiNE iNGiLiZ iLGiSi

İngiliz Kraliyet Mimarlık Akademisi (RIBA) tarafından yapılan değerlendirme sonucu, 4. sınıf öğrencileri Melike Sena Erden ve Hale Nur Aydın’ın 2017 Bahar yarıyılında, Kayseri Tren İstasyonu için geliştirdikleri projeye ilişkin başvuruyu ‘2017 RIBA President's Medal’ kategorisi için uygun bulunarak kabul edildi.



Mimarlık Fakültesi yönetimi de bölümün ilk mezunlarını vereceği yılda mimarlık altındaki en saygın kuruluşlardan biri olan RIBA tarafından öğrencilerin çalışmalarının değerlendirilmeye alınmasından ve 2017 seçkisi içerisinde yer verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



RIBA, her yıl akredite ettiği mimarlık okullarında üretilen öğrencilere ait mimari proje çalışmaları için bir yarışma çağrısı açıyor ve uluslararası bir jüri tarafından değerlendirerek bir seçki üretiyor. 2016 yılı seçkisini içeren sergi ise AGÜ Sümer Kampüsü’nde sergileniyor.



Öğrencilerden Melike Sena Erden’in projesi (http://www.presidentsmedals.com/Entry-42431) ve Hale Nur Aydın’ın projesi (http://www.presidentsmedals.com/Entry-42491) İngiliz Kraliyet Mimarlık Akademisi’nin internet sayfalarında yayınlanmaya başladı.

İHA