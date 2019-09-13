Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

AGÜ’lü ve Güney Kore’li Araştırmacıların Önemli Buluşu

TÜBİTAK ve Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) tarafından eş zamanlı olarak fonlanan ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile Chung-Ang Üniversitesi araştırmacıları tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen Uluslararası İkili İş birliği Projesi kapsamında dünya çapında önemli bir buluşa imza atıldı.

AGÜ’lü ve Güney Kore’li Araştırmacıların Önemli Buluşu

Buluş “American Chemical Society (ACS)” tarafından yayınlanan dünyanın en prestijli Malzeme Kimyası dergilerinden “Chemistry of Materials” dergisinde yayınlandı ve kapaktan okuyucularına duyuruldu.
AGÜ’den Prof. Dr. Hakan Usta ve Chung-Ang Üniversitesi’nden Prof. Dr. Myung-Gil Kim’in liderliğini yaptığı araştırma ekipleri iki yıllık bir çalışma sonucunda yeni nesil optoelektronik aygıtlarda kullanılmak üzere yüksek performansa sahip yeni n-tipi organik yarı-iletken geliştirdiler.

Projenin deneysel kısımlarını doktora öğrencileri Resul Özdemir ve Dojeon Kim yürüttüler. Konu hakkında açıklama yapan araştırmacılar, yakın gelecekte hayatımıza girecek olan katlanabilir, esnek elektronikler ve plastik güneş paneli teknolojilerinde silikon gibi inorganik yarı-iletkenler ile yarışabilecek karbon temelli malzemelerin oldukça önemli olduğunu ve bu yeni yarı-iletkenin bu teknolojilerin gelişiminde önemli roller üstlenebileceğini belirttiler.
Bu çalışma sayesinde, AGÜ araştırma laboratuvarlarında geliştirilen yeni malzeme dünyanın sayılı organik yarı-iletkenleri arasında literatüre girmiş oldu.

Projenin önemli aşamalarından birisinde moleküllerin nanometre ölçeğinde nasıl düzenlendiklerini anlamak için Güney Kore’deki parçacık hızlandırıcı kullanıldı.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerTUBİTAKGüney Kore Ulusal Araştırma VakfıAbdullah Gül ÜniversitesiProje
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.