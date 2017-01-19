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Anaokulu öğrencileri Bilim Merkezini gezdi

Açıldığı günden beri Kayserililerin yoğun ilgi gösterdiği Bilim Merkezinin yeni misafirleri Hizmet Birliği Valilik Anaokulu öğrencileri oldu.

Anaokulu öğrencileri Bilim Merkezini gezdi
Anadolu Harikalar Diyarı içindeki Bilim Merkezi keyifli vakit geçirilen bir merkez olmanın yanı sıra öğrenciler için adeta bir laboratuvar gibi hizmet veriyor. Öğrencilerin okulda teoride öğrendikleri bilgileri uygulamada da görme imkanları oluyor. Bilim Merkezini ziyaret eden Hizmet Birliği Valilik Anaokulu öğrencileri standlarda anlatılanları meraklı gözlerle dinleyip öğrendiklerini keyifli bir şekilde uyguladılar. Bilim Merkezi'ni gezen çocuklar beğenilerini dile getirerek sergi alanlarında önemli bilgiler edindiklerini ve merkezin çok heyecan verici olduğu belirttiler.
7'den 70'e herkesin bir şeyler bulabileceği Kayseri Bilim Merkezi pazartesi günleri hariç haftanın altı günü 08:00 ile 17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

İHA
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