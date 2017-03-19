Bakan Işık: Kendi Füze ve Hava Sistemimizi Geliştireceğiz

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi Programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. S-400'ler için Rusya ile nihai görüşmelerin yapıldığını aktaran Bakan Işık, Türkiye'nin kendi füze ve hava savunma sistemini yapmak için çalışmalara başladığını açıkladı.

İşte o konuşmadan satır başları

"DÜNYA BÜYÜK YARIŞA GİRMİŞKEN BİZ DEDEDEN KALMA ARABAYLA DEVAM EDEMEYİZ"

"(Mevcut Anayasaya ilişkin) Türkiye'de her şey durdu, biz mahvolduk gibi bir durumumuz yok. Ama şöyle bir durum var diyelim ki Türkiye'nin hızı saatte 30 km, diğer ülkelerin hızı saatte 70 km. Biz durumda her saniye daha da geride kalıyoruz. Araba çalışıyor demek yetmiyor, rakiplerin seni geçiyor, bu başarılı sayılamaz. Bu sistem çok fazla fren mekanizması olan bir sistem. Sistem hız almak için enerji üreten bir sistem değil. Bu kadar riskli bir coğrafyada sizin hızlı karar alıp uygulama mekanizmanız yoksa çok ağır bedeller ödersiniz. İstikrarın olmadığı dönemlerde Türkiye'nin neler kaybettiğini biliyoruz. Bu arabanın hızı 20 km, bize en az 90 km hızla gidecek bir araba lazım. Temel fark burada. Dünya büyük bir yarışa girmişken ben dedemden kalan yavaş araba ile yola devam ederim diyemezsiniz.

ASKERE YAPILAN EN BÜYÜK KÖTÜLÜK...

TSK artık demokratik denetimin kendi üzerinde olduğunu biliyor. Demokratik denetim olmazsa yanlışları görmek pek mümkün olmuyor. Askere yapılacak en büyük kötülük demokratik denetimin ortadan kaldırılması. Askere tüm ülkelerde sivil denetim vardır. Bu denetimin ortadan çıkması sonucu FETÖ gibi bir bela geldi ve çok ağır bedeller ödedik. Bir çok general maalesef FETÖ ile bağlantılı çıktı hatta bazıları yargılanıyor.Benim özel kalemim de hala aranıyor. Kendisi zaten 3-4 yıldır bu görevdeydi, ben geldiğimde de oradaydı. Bakanın özel kalem müdürlüğünü ele geçirdiğinizde bütün siyasi süreci görüyorsunuz.

"BU TAVIR KABUL EDİLEMEZ"

Türkiye'nin hava savunma sistemlerine ihtiyacı var. Türkiye'nin önceliği NATO'ya entegre olabilecek hava sistemleri olur. Türkiye bunla ilgili ciddi bir çalışma yaptı ama NATO üyesi olup bu silaha sahip ülkeler hem çok yüksek fiyat verdi, hem teknoloji paylaşımı yapmadı. Sonra da Türkiye başka yere yönlenince kıyameti kopardılar. Bu kabul edilemez.

"NATO'YA ENTEGRE EDİLMEYECEK"

Bu bizim ihtiyacımız, bunu karşılamak için bir çok çalışma yapıldı. S 400'ler konusunda nihai görüşmeler yapılıyor. Olumlu olursa imzalar atılacak. NATO ya Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak ya Türkiye'yi bu konuda eleştirmeyecek. Biz bu sistemi aldığımızda biz NATO'ya entegre etmeyeceğiz, kendi milli sistemimiz olarak kullanacağız.

"TÜRKİYE KENDİ FÜZE SİSTEMİNİ GELİŞTİRECEK"

NATO hiç bir zaman kendi silahı olmayan sistemlerin kullanılmasını istemez. Bizim burada hedefimiz bu konuda kendi sistemimizi gerçekleştirmek. Türkiye şu anda kendi füze ve savunma sistemini geliştirmek için çalışmalara başladı. Uzun menzilli füze ve hava sistemimize sahip olmak için çalışmalar sürüyor, yerli ve milli olacak. Bunun için 5-7 yıllık bir süreç düşünüyoruz. Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yapıyor"

(SON DAKİKA)