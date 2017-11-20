Bakan Özlü: “FETÖ, ihanet ağını medya ile genişletti”

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği'nin Bilişim ve Medya Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen, UITSEC, NETCOM ve GSI Avukatlık Ortaklığı tarafından desteklenen "Bilişim, Teknoloji ve Medya Hukuku" paneli Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.Ankara Ataköşk Hotel'de gerçekleştirilen panele çok sayıda gazeteci, bilişim uzmanı, hukukçu, akademisyen, sivil toplum yetkilisi ve bürokrat katıldı.TRT Haber ve Spor Yayınları Daire Başkanı Yaşar Taşkın Koç, Haber Türk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, NETCOM A.Ş Genel Müdürü, NETCOM A.Ş Genel Müdürü Bilişim Uzmanı Oğuz Memiş, UITSEC Teknoloji A.Ş CEO'su Batuhan Tosun, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aslan, Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Dairesi Başkanı Salih Bektaş'ın panelist olarak katıldığı, Reuters Muhabiri Ercan Gürses'in moderatörlüğünü yaptığı programda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü önemli mesajlar verdi.Konuşmasına "Bilişim, teknoloji ve medya hukukunu, Türkiye'de ilk defa bu kadar kapsamlı bir şekilde masaya yatıracak olan bu panelin, benzer çalışmaların önünü açmasını diliyorum" diyerek başlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bu önemli paneli gerçekleştiren UMED'i ve katılımcıları tebrik ediyorum" dedi."İnsanlık tarihinin kırılma noktaları vardır. O kırılma noktalarından en önemlerinden biri de sanayi devrimiydi" diyen Bakan Özlü, "Yaklaşık 250 yıl önce, İngiltere'de başlayan o devrim, sadece bir coğrafyayı değil, dünyayı değiştirdi. Ve hala da değiştirmeye, dönüştürmeye devam ediyor. Sanayi devrimi, bir yandan kendini güncelleyip varlığını sürdürmeye devam ederken, diğer yandan yepyeni bir kırılma noktası daha oluşturuyor. Dünya; artık sanayi devriminin son halkası olan Sanayi 4,0'ı yaşıyor. Ve Sanayi 4,0. beraberinde Akıllı Toplum 5.0'ı getiriyor. Tüm bu yeni kavramlar, önümüze, aşmamız gereken yepyeni bir eşik koyuyor. O eşik; Bilişim Devrimi eşiğidir" dedi.Bakan Özlü, “Terör örgütlerinin faaliyetlerini sanal dünyaya taşıdığı bir süreçte bilişim, teknoloji ve medya hukukunu tartışmak, önlemler almak, gerektiğinde yaptırımlar uygulamak en doğal hak olduğunu belirterek, “Bu hakkı kullanmak, insanlığın huzuruna katkı sağlamaktır. Algı yönetimi, psikolojik savaş yöntemlerinden biri olup, artık teknoloji ve medya alet edilerek yapılmaktadır. Bu yöntem ile kitlelerin algıları kontrol edilmeye, yönlendirilmeye veya değiştirilmeye çalışılmaktadır" dedi."Bunun en çarpıcı örneğini FETÖ ihanetinde yaşadık" diyen Bakan Özlü, "FETÖ, ihanet ağını medya ile genişletti. Hain emellerine ulaşmak için medyayı, sanal âlemi ve teknolojiyi çok etkin bir şekilde kullandı. Yurt içi ve yurt dışında 147 adet yazılı medya, internet sitesi, haber portalı ve sosyal medya uzantılarını, 58 görsel ve işitsel medya kuruluşunu yayıncılık aşkından dolayı değil, bu gücü kullanmak için kurdu. FETÖ, bu bilişim ve medya gücünü, Anayasal düzeni ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmak için seferber etti. Örgüt, medya gücünü kullanarak, istediği zaman, istediği kişiye karşı organize bir psikolojik savaş taktiği uyguladı. Oluşturdukları montaj üslerinde, teknolojiyi kirli hedeflerinde alet ederek şantaj çetesi kurdu. Dolayısıyla görülmektedir ki; teknoloji ve medya bir yanıyla iyiye hizmet ederken, diğer taraftan çok güçlü bir silah olarak da kullanılabilmektedir. O yüzden; gerçeğe sahip çıkıp doğru olanı hep birlikte yönetemezsek, birileri bu gücü ihanetleri için yönlendirecektir. Buna izin veremeyiz. Bu açıdan; devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve medyanın hakkaniyet etrafında birlikte hareket etmesi, son derece önemlidir" dedi.UMED Başkanı Aslan Değirmenci ise konuşmasında yerli otomobilden dolayı Bakan Özlü'ye teşekkür ederek şunları söyledi:"UMED ailesi olarak yerli otomobil için yola çıkan, engelleri aşan, sayın bakanımızı tüm yüreğimizle kutlarız. Yerli otomobile karşı çıkanlar Anadolu sermayesini hedef alıyor. Bunun farkındayız. Bu oyunu da bozarız. UMED olarak; Türkiye'nin kendi tasarımı ilk milli tankı Altay'ı, ilk savaş gemisi Milgem'i, ilk insansız hava araçları olan Anka ve Bayraktar’ı, ilk eğitim uçağı Hürkuş’u, ilk silahlı helikopteri Atak'ı almaya gücümüz yok. Almaya elbette niyetimiz de yok. Ancak Bakanımızın da dediği gibi; fazlasının olacağı, eksiğinin olmayacağına inandığımız yerli otomobil için sorumluluk almaya hazırız. Biz bu projeyi gönülden destekliyor; yerli otomobillerimiz üretilmeye başladığında UMED ailesi olarak alacağımızı deklare ediyoruz."Panel, TRT Haber ve Spor Yayınları Daire Başkanı Yaşar Taşkın Koç, Haber Türk TV Genel Müdürü Veyis Ateş, NETCOM A.Ş Genel Müdürü, Bilişim Uzmanı Oğuz Memiş, UITSEC Teknoloji A.Ş CEO'su Batuhan Tosun, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Aslan, Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Dairesi Başkanı Salih Bektaş ve Reuters Muhabiri Ercan Gürses'in sunumlarıyla sona erdi.Programda Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara İl Temsilciliği Yüksek Öğrenim Koordinatörlüğünce açılan ücretsiz "Medya Akademisi"nde başarılı olan öğrencilere sertifikaları verildi, Bakan Özlü tarafından katılımcılara plaket takdim edildi.