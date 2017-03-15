BİGG Erciyes başvuruları başladı

BİGG Erciyes başvuru süreciyle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Hidayet Kiraz şunları söyledi:

“Ekonomiye katkı sağlayacak iş fikirlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan TÜBİTAK 1512 Programı, kapsam ve süreç iyileştirmesiyle yeniden yapılandırılmış ve Bireysel Genç Girişim yani BİGG olarak tanımlanmıştır. BiGG programı ile girişimcilere yenilikçi fikirlerinin, teknoloji düzeyi yüksek ürünlere dönüştürebilmeleri adına destek verilmektedir.



BİGG Erciyes programı, başvuruların alınması, incelenmesi, TÜBİTAK’a iletilmesi, programa dahil olacak girişimcilerin şeffaf ve adaletli bir biçimde seçilmesi, seçilen girişimcilerin konuyla ilgili eğitimler alması aşamalarını içermektedir.

BİGG Erciyes programına;En az lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek ve en son mezuniyet tarihi üzerinden 10 yıldan fazla süre geçmemiş, teknoloji ve yenilik odaklı fikir sahipleri başvuru yapabilirler.BİGG Erciyes, eğitimlerin ardından saha çalışmalarının yapılması, mentorluk ve proje yazım desteği sağlanıp başarılı olan girişimcilerin seçilerek TÜBİTAK’a bildirilmesi süreçlerini kapsar. TÜBİTAK’tan 150 bin TL hibe finans desteğini alan girişimciler, AfterSera Ticarileşme programına dahil edilerek iş fikirlerini hayata geçirirken iş süreçlerini hem hızlandırma hem de profesyonel destek alma fırsatı yakalamış olurlar.Erciyes Teknopark olarak BİGG Erciyes programına tüm girişimci adaylarını başvurmaya davet ediyoruz.”