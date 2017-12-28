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BİGG Erciyes’e TÜBİTAK’tan sermaye

2017 2. çağrı sonuçlarında BİGG Erciyes Programına başvuran girişimcilerin yüzde73’ü TÜBİTAK 1512 sermaye desteği almaya hak kazandı. 

BİGG Erciyes’e TÜBİTAK’tan sermaye

TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı’nın (BİGG), 2017 Çağrısı 2.Dönem sonuçları açıklandı. TÜBİTAK tarafından desteklenen 20 uygulayıcı kuruluş arasında yer alan Erciyes Teknopark BİGG Erciyes programı kapsamında TÜBİTAK’a başvuran 11 girişimciden 8’i 1512 sermaye desteği almaya hak kazandı.

Erciyes Teknopark’ın yüzde73’lük kabul oranıyla göstermiş olduğu başarı hakkında açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Doğan şunları söyledi:

“TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG), ekonomiye katkı sağlayacak iş fikirlerinin hayata geçirilmesini amaçlayarak 150.000 TL’ye kadar karşılıksız sermaye desteği ile girişimcilerin başarılı birer teknoloji tabanlı işletmeye dönüşümlerini kapsar. TÜBİTAK tarafından yapılan açıklamada bunlardan 394’ü başvuru şartlarına uygun bulunarak panel değerlendirmesine kabul edilmiş, TÜBİTAK tarafından yapılan panel değerlendirmeleri sonucunda da 220 girişimcinin Teknogirişim Sermayesi Desteği almasının uygun bulunduğu paylaşılmıştır. 20 uygulayıcı kuruluş arasında kabul oranı en başarılı BİGG programlarından birisi olan Erciyes Teknopark BİGG Erciyes programı kapsamında da 11 projenin 8’i TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. Yüzde73’lük kabul oranıyla Erciyes Teknopark BİGG Erciyes programı kapsamında Kayseri için önemli bir başarı grafiği sergilemiş durumdayız. Kayseri ve çevre illerdeki girişimcilik ekosistemini daha da canlandırıp edindiğimiz tecrübe birikimimizle BİGG Erciyes programında önümüzdeki dönemde önemli başarılar gerçekleştirebilmeyi hedefliyoruz.”

Prof. Dr. Doğan, girişimci ve girişimci adaylarının, başvurularını www.biggerciyes.com adresi üzerinden yapabileceklerini sözlerine ekledi.

İHA
 

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