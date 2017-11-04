Bilim insanlarından bilim merkezine tam not

TUBİTAK tarafından desteklenen ve Gazi, Hacettepe ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri ile Türkiye’deki Bilim Merkezleri işbirliğinde yürütülmekte olan Bilim Merkezlerinin Bilim Toplum İletişiminde ve Bilim Eğitiminde Etkinliğini Arttırmaya Yönelik Bir Öğretmen ve Eğitmen Mesleki Gelişim Modeli (BİLMER) projesi kapsamında Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu, Prof. Dr. Semra Mirici, Doç. Dr. Uygar Kanlı ve ekibi Kayseri Bilim Merkezi’ni ziyaret etti. Proje Yürütücüsü ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi. Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu, TÜBİTAK 1001 destekleme programı çerçevesinde yürütülen araştırma kapsamında Bilim Merkezlerini ziyaret ederek çeşitli açılardan profilini çıkarıp öğretmen ve eğitmenler için mesleki gelişim paketleri ve atölyeleri geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Kayseri Bilim Merkezi’ni en son ziyaret ettiklerini ve yeni açılan bir bilim merkezi olması nedeniyle eğitimin tam oturmadığı kanaatiyle geldiklerini dile getiren Köseoğlu, “Kayseri Bilim Merkezi yeni kurulduğu için eğitim ve atölyeleri oturmamıştır diye düşünmüştük; ancak eğitim açısından çok güzel bir koordinasyon kurulduğunu tespit ettik. Atölyeler, sergiler ve şovları okullarla işbirliğini öne alarak çalışan bir ortam hazırlamışlar. Bu da bizi çok memnun etti. İlgimizi çeken diğer bilim merkezlerinden bir farkı da okul öncesi öğrencilerine hitap eden sergi alanları ve eğitim yaklaşımlarının bulunuyor olması. Bu açıdan diğer bilim merkezlerine örnek ve öncü olacak bir çalışma yapılıyor. Kayseri Bilim Merkezi ülkemizde bilimin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uygar Kanlı da bugüne kadar 16 bilim merkezini incelediklerini ifade ederek, “Diğer bilim merkezlerinde olmayan pek çok sergi düzeneği Kayseri’de var. Ayrı zamanda planetaryumu Türkiye’nin en büyük gök evlerinden olma özelliği taşıyor. Buradaki filmler de diğer bilim merkezlerinde yok. Kayseri Bilim Merkezi ekibi en tepeden en aşağıya büyük bir uyum içinde çalışıyor. Ekibin kısa sürede eğitim anlamında bir sinerji yakalamış olması da umut verici. Umarım gelecekte Türkiye’nin ilk astronomları Kayseri Bilim Merkezi’nden çıkacak” diye konuştu.

BİLMER projesi kapsamında Aralık ayında da Kayseri Bilim Merkezi’nde öğretmen ve bilim merkezleri eğitmenlerinin dahil olacağı üç günlük eğitim çalıştayı yapılacak.

(TB-SK)

İHA