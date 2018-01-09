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Bilim kampı başlıyor

Kayseri Bilim Merkezi sömestr tatili boyunca Bilim Kampı açacak. İkişer gün olarak yapılacak Bilim Kampı için kayıtlar başladı.

Bilim kampı başlıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi çocuklara sevdirmek hedefiyle kente kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi, sömestr kamplarıyla, öğrencilere bilimle iç içe, nitelikli zaman geçirebilecekleri keyifli bir tatil vaat ediyor. Kayseri Bilim Merkezi’nin çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak adına özel olarak hazırladığı bilimsel kamplar, birçok farklı ilgi alanına hitap ediyor.
İki gün sürecek olan bilim kamplarında Güneş Saati, Davinci Köprüsü, Maglev Treni gibi 10 farklı tematik atölye etkinliği gerçekleştirilecek. Yarıyıl tatili süresince 4 dönem boyunca gerçekleştirilecek olan Sömestr Bilim Kamplarına 9-13 yaş aralığındaki öğrenciler katılacak. Kamplarda bilimin eğlenceli haliyle tanışacak olan öğrenciler, dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı yakalayacak.

İHA

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