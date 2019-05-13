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Bilim Karavanı Kayseri’de

Kayseri Ticaret Odası (KTO) bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri AB Bilgi Merkezi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na bağlı olarak kentte AB kültürünü, değerlerini ve standartlarını yaygınlaştırmak ve bilgilendirmek amacıyla düzenlenen ’Bilim Karavanı’ öğrencilerle buluştu.

Bilim Karavanı Kayseri’de

İbrahim Tennuri Ortaokulu’nda KTO AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen ’Bilim Karavanı Şehrimde’ etkinliğinde 7. ve 8. sınıf öğrencileri karavanı gezerek yetkililer tarafından bilgilendirildi. Düzenlenen etkinlikte konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; "Bugünkü yapılan etkinlik, Türkiye’nin 21 şehrinde yapılacak eğitim. Kayserimizde de 5 noktada yapılıyor. Bugün Melikgazi’deyiz, yarın Kocasinan’da, Hacılar’da, Develi ve Talas’da yapılacak. Bunun amacı; Avrupa Birliği ile Kayseri Ticaret Odası Avrupa birliği Merkezi ile birlikte ’Bilim Karavanı Şehrimde’ isimli bir etkinlik. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, ilim ve irfan sahibi geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi yetiştirebilmek. Bu yetiştirebilmekte bizim de katkımızın bulunması" ifadelerini kullandı.



Öncelikli olarak benzer imkanlara sahip olmayan, kırsalda öğrenim gören ya da dezavantajlı konumda olan okul ve öğrencilerin faydalanmasının öngörüldüğü projede, kendin yap kültürünü yaygınlaştırmak, üretim odaklı çalışmak, inovasyon yaklaşımına vurgu yapmak, yeni endüstri devrimi 4.0 ile uyumlu nesiller yetiştirmek, özgür öğrenme ortamları oluşturmak, teknolojiye uyum sağlamak amaçlanıyor.
Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de katıldı.

İHA

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