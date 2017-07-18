Bilim Merkezi'nde gökyüzü izlenecek

Kayseri Bilim Merkezi, bu kez astronomi meraklıları için Bilim Kampı düzenliyor. Astronomi Bilim Kampı’nda katılımcılara; Kayseri'nin halka açık en büyük teleskopu ile gece gökyüzü gözlemi yapma imkanı sunulacak. Katılımcılar ayrıca Türkiye'nin en büyük ve en gelişmiş planetaryumunda astronomi ile ilgili film izleme ve eğitim alma imkanı bulacak.

Bilim Kampı iki dönem halinde yapılacak. İlk dönem 21-22 Temmuz tarihlerinde, ikinci dönem ise 28-29 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. 10-14 yaş aralığındaki çocukların katılacağı Bilim Kampı’nın ikinci gününde gökyüzü gözlemine öğrenci aileleri de davet edilecek. Bu sayede öğrencilerin aileleriyle birlikte teleskop ile gözlem yapmaları sağlanacak.