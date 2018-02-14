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Bilim Merkezi'nden yeni atölyeler

Bilimsel bilgiyi geniş kitlelere aktarmayı hedef edinen ve Anadolu'nun en kapsamlı bilim merkezi olan Kayseri Bilim Merkezi'nde yeni dönem atölye çalışmaları 17 Şubat Cumartesi günü başlıyor. Atölyelere 9-13 yaş grubu öğrenciler katılabilecek.

Bilim Merkezi'nden yeni atölyeler
Kayseri Bilim Merkezi çocukların ilgisini çekebilecek üç ayrı dalda atölye çalışmaları başlatıyor. Hafta sonları gerçekleşecek olan atölyeler ikişer hafta yapılacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan atölye çalışmalarında eğlenceli ve eğitici bilimsel etkinliklere yer verilecek.
Ressam Robot, Biyomimikri, Benim DNA'm adı altında açılacak olan atölyelerde çocuklar yaparak ve yaşayarak bilimi öğrenme şansı bulacak. Atölye çalışmaları ile katılımcılara gözlem ve uygulamalarla disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmanın yanı sıra bilim ve bilimsel süreçler konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Atölyelere 9-13 yaş grubu öğrenciler katılabilecek. Kayıt, randevu ve daha geniş bilgi için 222 89 01 ve 222 45 67 nolu telefonlar aranabilir.
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