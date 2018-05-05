Bilim Merkezi'nde Birleşmiş Milletler toplantısı

Kayseri Bilim Merkezi'nde 60 lise öğrencisinin katılımı ile MUN organizasyonu gerçekleştirildi. Birleşmiş milletlerin içerik ve şekil olarak kopyası olan MUN (Model of United Nations) organizasyonunda öğrenciler dünya gündemindeki konuları tartışarak bu sorunlara çözüm önerileri sundular.

Organizasyon için Kayseri Bilim Merkezi’nin planetaryumu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, atölyeleri ise komisyon salonları oldu. Öğrenciler genel kurul ve komisyonlarda iki gün boyunca çalışma yaptılar. 4 farklı komitede çalışan öğrenciler farklı ülkeleri temsil ettiler ve bu ülkelerin dünya gündemindeki değişik konularla ilgili görüşlerini aktardılar.

İHA



