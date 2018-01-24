Bilim Merkezinden tatil hediyesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek ve bilimi çocuklara sevdirmek hedefiyle kente kazandırdığı Kayseri Bilim Merkezi, sömestr kamplarıyla, öğrencilere bilimle iç içe, nitelikli zaman geçirebilecekleri imkan veriyor. Kayseri Bilim Merkezi’nin çocukların bilime ve teknolojiye olan ilgilerini arttırmak ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak adına özel olarak hazırladığı Bilim Kampı birçok farklı ilgi alanına hitap ediyor.

İkişer gün olarak planlanan kampa 9-13 yaş grubu öğrenciler katılıyor. Bilim kamplarında Güneş Saati, Davinci Köprüsü, Maglev Treni gibi 10 farklı tematik atölye etkinliği gerçekleştiriliyor. Kamplarda bilimin eğlenceli haliyle tanışan öğrenciler, dokunarak ve uygulayarak öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı yakalıyorlar.

