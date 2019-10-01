Bilim Şenliği'ne 30 bin kişi katıldı

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri Bilim Merkezi aracılığıyla vatandaşların bilime olan ilgisini artırmak için gerçekleştirdiği Kayseri Bilim Şenliği’nin 4.’süne büyük ilgi gösterildi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımıyla açılan Bilim Şenliği’ni üç günde 30 bin kişi ziyaret etti.







4. Kayseri bilim şenliğinde; Astronomi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Sanat alanında 100’den fazla etkileşimli atölye, sahne gösterileri, randevulu atölyeler, bilimsel söyleşiler, gökyüzü gözlemleri ve spor etkinlikleri gerçekleştirildi. Bilim Şenliği’nin ziyaretçi etkileşimli atölyelerine Bilim Merkezi personelinin yanı sıra Erciyes Üniversitesi’nden akademisyenler ve Çetin Şen Bilim Sanat Merkezi’nden öğretmenler liderlik etti.







Bilim Şenliği’nde; Abdullah Gül Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocasinan Akademi, Kayseri Teknopark, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Spor A.Ş. ve KAYMEK A.Ş. tarafından stantlar açıldı. Şenliğe ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da simülasyon araçlar ve teknik ekipmanları ile katkı sağladı.

