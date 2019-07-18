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Bilim ve Teknoloji Konferansı Kayseri'de yapılacak

Kayseri Bilim Merkezi, önemli bir konferansa hazırlanıyor. 11-12 Eylül tarihlerinde Kayseri’de yapılacak olan Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliği ile yapılacak.

Bilim ve Teknoloji Konferansı Kayseri'de yapılacak

Türkiye’de bilim ve teknolojiyi yaygınlaştırmak ve geliştirmek, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren paydaşları bir araya getirmek ve paydaşların birbiriyle ilişkilerini geliştirmek amacıyla Kayseri’de 11-12 Eylül 2019 tarihlerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle “3. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı” yapılacak. Konferansın kapsamını Bilim ve Teknoloji Merkezlerinde Sürdürülebilirlik, Sergi Tasarım ve Üretimleri, İş Birlikleri, Toplum ve Bilim Merkezleri, Festivaller ve Şenlikler ile Bilim İletişimi’ne ilişkin konular oluşturuyor.

Bilim merkezleri, müzeler, özel sektör ve kamu temsilcileri, bilim merkezi ile ilgili çalışmalar yürütmekte olan akademisyenler ve öğretmenlerin katılacağı konferansta, bilim merkezleri alanında çalışan firmalar, bilim ve teknoloji merkezleri ve eğitim atölyeleri de stantlarıyla yer alacak. 3. Türkiye Bilim ve Teknoloji Merkezleri Konferansı’na katılım ücretsiz olacak; ancak https://bilimmerkezleri.tubitak.gov.tr/tubitemkonferansi adresinden online kayıt yaptırılması gerekecek.

İHA

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