BİLMER eğitimin merkezi

Proje kapsamında Bilim Merkezi-Okul İş birliği Mesleki Gelişim Uygulamaları Eğitimi düzenlendi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen, Gazi, Hacettepe ve Orta Doğu Teknik Üniversiteleri ile Türkiye’deki Bilim Merkezleri iş birliğinde yürütülmekte olan Öğretmen ve Eğitmen Mesleki Gelişim Modeli (BİLMER) projesi kapsamında gerçekleştirilen eğitim seminerinin açılışına akademisyenler ve öğretmenler katıldı. Bilim merkezlerinin eğitiminde etkinliğini arttırmaya yönelik semineri BİLMER Proje’sinin Yürütücüsü Prof. Dr. Fitnat Köseoğlu açtı. Proje hakkında genel bilgi veren Fitnat Köseoğlu, projenin odağının okullar ve bilim merkezleri olduğunu belirtti. Bütün dünyada bilim merkezlerinin okullarla beraber entegre edilmesini araştırdıklarını ve bunu 2000 yılından sonra uygulamaya koyduklarını dile getiren Köseoğlu, Türkiye’de bilim merkezlerinin daha aktif kullanılmaya başlandığını kaydetti.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcüman da Kayseri Bilim Merkezi’nin bir yılını değerlendirerek konuşmasına başladı. 1 yıl önce açılan Bilim Merkezi’nin bugüne kadar 150 bin ziyaretçiye ulaştığını ifade eden Elcüman, bir yıl içinde 100’e yakın atölye çalışmamız, iki ayrı bilim fuarımız oldu. Bilim Merkezimizi mümkün olduğu kadar dolu dolu geçirmeye çalıştık. Çok şükür, bir çocukta farklılık oluşturduysak, bir çocuğun yaptıklarıyla ailesinin gurur duymasını sağladıysak ne mutlu bize” dedi. Dünyanın farklı bir yere gittiğini de vurgulayan Hamdi Elcüman, “İnsanlara yetenek kazandırmamız ve insanlarda kıvılcımlar yaktırmamız gerekiyor. Bu anlamda Bilim Merkezleri çok önem kazanıyor. Öğretmen ve öğrencilerimiz Bilim Merkezi’nin çok daha fazla kullansınlar” diye konuştu.

Seminerin açılışına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ise Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime sağladığı desteğe vurgu yaparak, “Büyükşehir Belediyemizin mekândan ziyade gönlünü açması bana müthiş bir mutluluk veriyor” dedi.

Üç gün sürecek seminerde 14 farklı oturumda 11 akademisyenin rehberliğinde eğitimler gerçekleştirilecek.



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